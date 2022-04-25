Sincan Rengarenk...

Sincan’ın simgesi haline gelen laleler Kasım ayında toprakla buluşmuştu, baharda yüzünü gösterdi. Yeni yeni açmaya başlayan laleler Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park, kavşak, orta refüjler, kaldırım kenarları ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.

LALELERE SÜMBÜLLER DE EŞLİK EDİYOR

Sincan’ın simgesi haline gelen lalelerin yanı sıra sümbüller de Sincan’a ayrı bir renk ve güzellik katıyor. Vatandaşlar rengarenk laleler ve mis kokulu sümbüller arasında keyifli saatler geçiriyor. Kartpostalı aratmayan görüntü karşısında Sincanlılar anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor.

Laleler Mayıs ayı sonuna kadar çiçek vermeyi sürdürecek, bir sonraki bahara kadar yerini mevsimlik çiçeklere bırakacak.