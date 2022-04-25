25 Nis 2022 - 12:30- Belediyeler G: 25 Nis 2022 - 12:31

Sincan Rengarenk...

ABONE OL Google News Sayfamız

Lale soğanları çiçek açtı… Sincan’ın güzelliğine güzellik kattı. Sincan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlara dikilen laleler, şehri adeta renk cümbüşüne çevirdi. Lalelere sümbüllerin de eşlik ettiği görüntüler seyrine doyum olmaz bir manzara oluşturdu.

Sincan Rengarenk... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan’ın simgesi haline gelen laleler Kasım ayında toprakla buluşmuştu, baharda yüzünü gösterdi. Yeni yeni açmaya başlayan laleler Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park, kavşak, orta refüjler, kaldırım kenarları ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.

LALELERE SÜMBÜLLER DE EŞLİK EDİYOR

Sincan’ın simgesi haline gelen lalelerin yanı sıra sümbüller de Sincan’a ayrı bir renk ve güzellik katıyor. Vatandaşlar rengarenk laleler ve mis kokulu sümbüller arasında keyifli saatler geçiriyor. Kartpostalı aratmayan görüntü karşısında Sincanlılar anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor. 

Laleler Mayıs ayı sonuna kadar çiçek vermeyi sürdürecek, bir sonraki bahara kadar yerini mevsimlik çiçeklere bırakacak.

25 Nis 2022 - 12:30 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak’ta Kentsel Dönüşüm Tüm Hızıyla Sürüyor... mask
Mamak’ta Kentsel Dönüşüm Tüm Hızıyla Sürüyor...
Gölbaşı Belediyesinden %100 Hibeli Korunga Tohumu... mask
Gölbaşı Belediyesinden %100 Hibeli Korunga Tohumu...
Pursaklar Belediyesi İş Arayan Vatandaşlara Umut Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayan Vatandaşlara Umut Oluyor...
ABB Turizm Haftası’nda Çeşitli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı! mask
ABB Turizm Haftası’nda Çeşitli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı!
Mamak'ta Teknoloji Tutkunları Bu Festivalde Buluştu! mask
Mamak'ta Teknoloji Tutkunları Bu Festivalde Buluştu!
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Pazarın Nabzını Tuttu... mask
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Pazarın Nabzını Tuttu...
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status