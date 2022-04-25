Sincan Rengarenk...

Sincan’ın simgesi haline gelen laleler Kasım ayında toprakla buluşmuştu, baharda yüzünü gösterdi. Yeni yeni açmaya başlayan laleler Sincan’ı çiçek bahçesine dönüştürdü.
Park, kavşak, orta refüjler, kaldırım kenarları ve meydanlar açan lalelerle renklendi. Laleler Sincan’ı kartpostalı aratmayan görüntüye bürüdü.
LALELERE SÜMBÜLLER DE EŞLİK EDİYOR
Sincan’ın simgesi haline gelen lalelerin yanı sıra sümbüller de Sincan’a ayrı bir renk ve güzellik katıyor. Vatandaşlar rengarenk laleler ve mis kokulu sümbüller arasında keyifli saatler geçiriyor. Kartpostalı aratmayan görüntü karşısında Sincanlılar anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmiyor.
Laleler Mayıs ayı sonuna kadar çiçek vermeyi sürdürecek, bir sonraki bahara kadar yerini mevsimlik çiçeklere bırakacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.