Keçiören'de "Lunapark Çocukların Dünyası" Dolup Taşıyor!

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen ve bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek olan ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ gece gündüz yoğun ilgi görüyor. Gün içinde ve iftardan sonra tıklım tıklım dolan parkta 4-8 yaş grubu minikler gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Dönme dolap keyfi yaşamak isteyenler ise bu oyuncağa ailesiyle birlikte biniyor.
Gerek spor tesisleri gerekse eğlence alanlarıyla şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirdik. İlçemizdeki park ve spor tesislerimize Ankara’nın birçok noktasından gençlerimiz geliyor. Çocuklarımızın yeni eğlence merkezi olan lunaparkımız bayram hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek.” dedi.
Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunapark Çocukların Dünyası’nda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.