26 Nis 2022 - 18:55- Belediyeler

Keçiören'de "Lunapark Çocukların Dünyası" Dolup Taşıyor!

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Açıldığı günden itibaren çocukların eğlence merkezi haline gelen lunaparkın bayramda ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Artık çocuklarımız ve gençlerimiz eğlenmek için Keçiören dışına çıkmak zorunda kalmıyor.
Keçiören'de "Lunapark Çocukların Dünyası" Dolup Taşıyor! mask
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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Fatih Caddesi üzerine inşa edilen ve bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek olan ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ gece gündüz yoğun ilgi görüyor. Gün içinde ve iftardan sonra tıklım tıklım dolan parkta 4-8 yaş grubu minikler gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor. Dönme dolap keyfi yaşamak isteyenler ise bu oyuncağa ailesiyle birlikte biniyor.

Gerek spor tesisleri gerekse eğlence alanlarıyla şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirdik. İlçemizdeki park ve spor tesislerimize Ankara’nın birçok noktasından gençlerimiz geliyor. Çocuklarımızın yeni eğlence merkezi olan lunaparkımız bayram hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek.” dedi.

Rengârenk oyuncakların yer aldığı Lunapark Çocukların Dünyası’nda; su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.  ​

26 Nis 2022 - 18:55 - Belediyeler

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