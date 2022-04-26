Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Bayram Hediyesi!

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklarına yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi giysi desteğinde bulunarak yüzlerini güldürüyor. Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye gıdadan giyeceğe birçok alanda yardım elini uzatan Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı, Ramazan Bayramı öncesi ailelerin ve çocukların yüzlerini güldürdü.

Pursaklar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı aileler ve çocuklar, Tebessüm Çarşısına gelerek beğendikleri bayramlık elbiselerini alarak çarşıdan mutlulukla ayrıldı.

‘‘Bayramlar, birliktir, beraberliktir ve paylaşmaktır’’

Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Bayramlar, birliktir, beraberliktir ve paylaşmaktır. Ailelerimizin ve çocuklarımızın sevincini paylaşmak, onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için en büyük gurur kaynağı olmuştur. Bugün olduğu gibi yarında ihtiyaç sahibi ailelerimiz yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.