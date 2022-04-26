Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Komşuluk Bu Toprakların En Sağlam Mayası’’

Her gün Pursaklar'ın dört bir yanında vatandaşlarla iftar açan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kapı komşularıyla İftar sofrasında buluştu. Keyif dolu sohbetlere ve neşeli dakikalara sahne olan iftar programında Başkan Ertuğrul Çetin, oturdukları apartmanın bahçesindeki iftar yemeğinin ardından masaları tek tek gezerek, komşularına hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu.

‘‘Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi’’

Komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Evde hiç iftar yapamasakta, komşularımız ile apartmanın önünde yemekler yedik, sohbetler ettik, çok güzel bir iftar geçirdik. Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi. Komşuluk bu toprakların en sağlam mayası. Allah(cc) tutmuş olduğumuz oruçları ve etmiş olduğumuz duaları kabul etsin’’ dedi.