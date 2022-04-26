26 Nis 2022 - 10:33- Belediyeler G: 26 Nis 2022 - 10:34

Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Komşuluk Bu Toprakların En Sağlam Mayası’’

ABONE OL Google News Sayfamız

Ramazan ayında vatandaşların, iftar ve çay davetlerini geri çevirmeyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ailesi ve site komşularıyla evlerinin önünde iftar yaptı.
Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Komşuluk Bu Toprakların En Sağlam Mayası’’ mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Her gün Pursaklar'ın dört bir yanında vatandaşlarla iftar açan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kapı komşularıyla İftar sofrasında buluştu. Keyif dolu sohbetlere ve neşeli dakikalara sahne olan iftar programında Başkan Ertuğrul Çetin, oturdukları apartmanın bahçesindeki iftar yemeğinin ardından masaları tek tek gezerek, komşularına hayırlı Ramazanlar dileklerinde bulundu. 

‘‘Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi’’

Komşuluk ilişkilerine büyük önem verdiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Evde hiç iftar yapamasakta, komşularımız ile apartmanın önünde yemekler yedik, sohbetler ettik, çok güzel bir iftar geçirdik. Komşularımızla iftar sofrasını paylaşmak bize büyük bir mutluluk verdi. Komşuluk bu toprakların en sağlam mayası. Allah(cc) tutmuş olduğumuz oruçları ve etmiş olduğumuz duaları kabul etsin’’ dedi.

26 Nis 2022 - 10:33 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Bayram Hediyesi! mask
Pursaklar Belediyesi’nden Çocuklara Bayram Hediyesi!
Keçiören'de "Lunapark Çocukların Dünyası" Dolup Taşıyor! mask
Keçiören'de "Lunapark Çocukların Dünyası" Dolup Taşıyor!
ABB Personeli İçin ‘Şiir Gibi Şehir’ Projesi Başlatıldı! mask
ABB Personeli İçin ‘Şiir Gibi Şehir’ Projesi Başlatıldı!
Şampiyonların Adresi Belli! mask
Şampiyonların Adresi Belli!
Bakan Kirişçi Mamak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden Sokak Köpeği Sahiplendi! mask
Bakan Kirişçi Mamak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden Sokak Köpeği Sahiplendi!
Adımlar Otizm, Pedallar Farkındalık İçin Çevrildi... mask
Adımlar Otizm, Pedallar Farkındalık İçin Çevrildi...
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status