26 Nis 2022 - 10:33- Gündem G: 26 Nis 2022 - 10:36

ÖSYM: YDS sonuçları açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM: YDS sonuçları açıklandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YDS/1 sonuçları açıklandı. Adaylar, 10 Nisan'da gerçekleşen sınav sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi aracılığıyla erişime açıldı.

26 Nis 2022 - 10:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'nin taşıt kilometresi 300 milyar 615 milyon mask
Türkiye'nin taşıt kilometresi 300 milyar 615 milyon
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı mask
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı
Ülkü Ocakları İftarda Buluştu! mask
Ülkü Ocakları İftarda Buluştu!
Bakan Akar Sıfır Noktada Mehmetçik'le İftarda... mask
Bakan Akar Sıfır Noktada Mehmetçik'le İftarda...
Altun'dan HDP'nin kanun teklifine tepki! mask
Altun'dan HDP'nin kanun teklifine tepki!
New York Türk Evi'nde 23 Nisan Coşkusu! mask
New York Türk Evi'nde 23 Nisan Coşkusu!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status