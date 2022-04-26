ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-YDS/1 sonuçları açıklandı. Adaylar, 10 Nisan'da gerçekleşen sınav sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi aracılığıyla erişime açıldı.
26 Nis 2022 - 10:33- Gündem Güncelleme: 26 Nis 2022 - 10:36
ÖSYM: YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.