26 Nis 2022 - 10:34- Gündem G: 26 Nis 2022 - 10:35

Türkiye'nin taşıt kilometresi 300 milyar 615 milyon

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TÜİK verilerine göre Türkiye'nin toplam taşıt-km'si 300 milyar 615 milyon olarak hesaplandı. Otomobiller yılda ortalama 12 bin 474 kilometre yaptı.
Türkiye'nin taşıt kilometresi 300 milyar 615 milyon mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Taşıt-Kilometre İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre toplam taşıt-km 300 milyar 615 milyon olarak hesaplandı

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin YÜZDE 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

Türkiye'de 2020 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken toplam taşıt-km yüzde 0,3 azalış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 5,4, otomobillerde yüzde 4,8, kamyonetlerde yüzde 3,7 ve kamyonlarda yüzde 1,8 artıp, otobüslerde yüzde 0,4 azalırken minibüslerde ise değişim yaşanmadı. Taşıt-km ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1,0, motosikletlerde yüzde 0,7 artarken, otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 azaldı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 12 BİN 474 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2020 yılında sırasıyla kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

Türkiye'de 2020 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 36,0'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla, yüzde 25,4 ile 4-7 yaş, yüzde 23,5 ile 0-3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti.

Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,4, 0-3 yaş için yüzde 27,0, 4-7 yaş için
yüzde 24,4 ve 8-11 yaş için yüzde 13,2 oldu

26 Nis 2022 - 10:34 - Gündem

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