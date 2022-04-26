Erdoğan adalet alanındaki reformları anlattı

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarının gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Yargıda temel kanunların yenilenmesinden geleneksel mimariye sahip yeni adliye saraylarının inşasına, Ulusal Yargı Ağı UYAP’ın kuruluşuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük reformları gerçekleştirdik’ dedi.

Yeni Anayasa çalışmalarına da vurgu yapan Erdoğan, "Ülkemizin siyaset müessesesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan muhakkak kurtaracağına inanıyorum. Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek, siyaset kurumunun öncelikli görevidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece devleti değil, bireyden başlayarak tüm toplumu ayakta tutan temel direğin adalet olduğunu vurgulayarak, "Adalet hangi ırktan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi, ortak değeridir. İnsanın şahsi hayatında her şeyin başı nasıl sağlıksa devlet işleyişinde ve toplum hayatında da her işin başı adalettir. Ecdadımız, ilk insanla birlikte var olan bu hakikati 'daire-i adliye' yani adalet dairesi tabiriyle tekemmül ettirmiş, kurumsallaştırmıştır. Buna göre devlet, hukuk, siyaset, ordu, iktisat ve toplum arasındaki zincirleme ilişkinin ilk ve son halkası adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, dirlik olmaz, güvenlik olmaz, kalkınma, ilerleme, refah olmaz. Hukukun işlemediği, adalet duygusunun zedelendiği bir yerde sosyal barış ve istikrardan söz edilemez. Gerek tarihteki önemli dönüm noktalarına gerekse etrafımızda yaşanan huzursuzluklara baktığımızda hepsinin de gerisinde muhakkak adaletin tesisiyle ilgili sıkıntıları görüyoruz" diye konuştu.



"MAALESEF GAYRETİMİZ ŞİMDİLİK YARIM KALDI"

Değişikliklerle adeta bir "yamalı bohçaya' dönüşen 1982 Anayasası'nın çözümsüzlük kaynağı olduğunun karşılaşılan her sınamada daha iyi anlaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acı gerçeğe, gerek devlet sisteminin işleyişinde gerekse yargı ile ilgili zaman zaman kamuoyunda yaşanan tartışmalarda şahit olunduğunu hatırlattı.

Her tartışma ile Türkiye'nin demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacını çok daha iyi kavradıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, doğrudan millet iradesini yansıtan, milletin kültüründen neşet eden, evrensel değerlerden beslenen, özgürlükleri merkeze alan sivil bir anayasaya sahip olmadıkça, bu tartışmalar bitmeyecektir. Milletimizin iradesine pranga vuran ve demokrasimize gölge düşüren bu meseleyi çözmek siyaset kurumunun öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile ülkemizin asırlık meselelerini çözme iradesi gösteren siyaset müessesinin, milletimizi ve yargımızı darbe anayasası kamburundan da muhakkak kurtaracağına inanıyorum. Bu anlayışla geçtiğimiz yıl bir çağrı yapmış, kendi hazırlıklarımızı da tamamlamıştık ancak muhalefet partilerinin hiçbiri ortaya somut bir anayasa metni koyamadığı için maalesef bu gayretimiz şimdilik yarım kaldı. İnşallah 2023 seçimleri sonrası Türkiye bu meselesini de çözecek siyasi vasata kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.

İftar sofrasına katılanlara şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünde Anayasa Mahkemesinin tüm mensuplarına başarılar diledi.