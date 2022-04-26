Öğrencilerden Millet Kütüphanesi’ne Ziyaret

Mamak Belediyesi Kütüphaneleri’nin “vizyon gezileri” kapsamında düzenlediği Millet Kütüphanesi ziyaretine öğrencilerin ilgisi büyüktü.
Pr. Dr. Ragıp Üner Anadolu Lisesi, Abidinpaşa Anadolu Lisesi ve Derbent İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etme fırsatı buldu.
Millet Kütüphanesi’ni gezen ve bu devasa yapı ile ilgili şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni de ziyaret etti.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mamak Belediyesi olarak 19 kütüphanemizle gençlerimizin hizmetindeyiz. Kütüphanelerimiz sadece kitap kaynağı sağlamıyor, gençlerimiz için düzenlediği vizyon gezilerle, programlar, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle onların hizmetinde” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.