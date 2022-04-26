26 Nis 2022 - 10:36- Belediyeler G: 26 Nis 2022 - 10:37

Öğrencilerden Millet Kütüphanesi’ne Ziyaret

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Mamak Belediyesi Kütüphaneleri’nin “vizyon gezileri” kapsamında düzenlediği Millet Kütüphanesi ziyaretine öğrencilerin ilgisi büyüktü.
Öğrencilerden Millet Kütüphanesi’ne Ziyaret mask
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Mamak Belediyesi Kütüphaneleri’nin “vizyon gezileri” kapsamında düzenlediği Millet Kütüphanesi ziyaretine öğrencilerin ilgisi büyüktü.

Pr. Dr. Ragıp Üner Anadolu Lisesi, Abidinpaşa Anadolu Lisesi ve Derbent İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etme fırsatı buldu.

Millet Kütüphanesi’ni gezen ve bu devasa yapı ile ilgili şaşkınlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni de ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mamak Belediyesi olarak 19 kütüphanemizle gençlerimizin hizmetindeyiz. Kütüphanelerimiz sadece kitap kaynağı sağlamıyor, gençlerimiz için düzenlediği vizyon gezilerle, programlar, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle onların hizmetinde” dedi.

26 Nis 2022 - 10:36 - Belediyeler

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