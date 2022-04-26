26 Nis 2022 - 10:39- Spor G: 26 Nis 2022 - 10:40

VakıfBank Sultanlar Ligi Finalde!

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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 play-off’u ikinci maçında Türk Hava Yolları’nı konuk etti. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-siyahlılar, ilk maçı 3-2 kazandığı serinin ikinci karşılaşmasını 3-0 alarak adını finale yazdırdı.
VakıfBank Sultanlar Ligi Finalde! mask
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VakıfBank’ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 11, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. İSTANBUL İGFA-
Bu sezon FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda, AXA Sigorta Kupa Voley’de ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda zafer yaşayan VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde de şampiyonluğa yürüyor.

İkinci yarısında maç kaybetmeden normal sezonu lig lideri olarak tamamlayan sarı-siyahlılar, 1/4 play-off’u ilk maçında 3-2 mağlup ettiği Türk Hava Yolları’nı ikinci maçta ise 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setini 25-16 alarak maça güçlü bir giriş yapan VakıfBank, muhteşem bir mücadeleye sahne olan ikinci seti de 28-26 kazandı ve durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-21 ile önde kapatan sarı-siyahlılar, 3-0’lık skorla ikinci maçta da galibiyeti almış oldu.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 11, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaştı. Michelle Bartsch-Hackley’nin 9 sayı kaydettiği mücadeleyi Kübra Akman 7, Cansu Özbay 2 sayıyla tamamladı. VakıfBank’ın Misli.com Sultanlar Ligi finalindeki rakibi Fenerbahçe Opet – Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin kazananı olacak.

26 Nis 2022 - 10:39 - Spor

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