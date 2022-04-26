Başkan Oğuz İftarda Gençlerle Bir Araya Geldi!

Başkan Oğuz, Ramazan ayında ilçedeki tüm kesimlerle iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Oğuz son olarak ilçedeki gençlerle iftar programında bir araya geldi. İftara AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan da katıldı. İftar öncesinde gençlerle tek tek ilgilenen Oğuz, kendileriyle geleceğe ve hedeflerine dair sohbet etti.

Oğuz belediyelerince gençlere yönelik yaptıkları proje ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Oğuz ayrıca, gençlerin taleplerini dinleyerek notlar aldı. Gençler de belediyenin ilçede kendilerine yönelik yaptığı çalışmalar için Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Oğuz ve gençler daha sonra iftar öncesinde hep birlikte dua ederek, oruçlarını açtı.

“Gençlerin belediyesiyiz”

Kahramankazan Belediyesi’nin gençlerin ve çocukların belediyesi olduğunu ifade eden Oğuz, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, “Sevgili gençler iftar programımıza bu yoğun katılımınız bizleri çok mutlu etti.

Sizler yarınlarımızın ve ülkemizin teminatısınız. Mübarek Ramazan ayında orucumuzu sizler birlikte açmak çok güzel. Allah kabul etsin, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin” diye konuştu.