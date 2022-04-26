26 Nis 2022 - 12:27- Belediyeler G: 26 Nis 2022 - 12:28

Çankaya'dan Vatandaşlara Kandil Simidi...

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Çankaya Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kızılay'daki Çankaya Belediye Hizmet Binası önünde öğle namazından sonra, Kadir Gecesi de Teravih namazından sonra 19 ayrı noktada Başkentlilere kandil simidi dağıtacak
Çankaya'dan Vatandaşlara Kandil Simidi... mask
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Çankaya Belediyesi, Kadir Gecesi Başkentlilere 20 ayrı noktada kandil simidi dağıtacak. .Çankaya Belediyesi hizmet binası önü dışında dağıtım yapılacak merkez noktalar ise şöyle:  

- Sakarya Camii 

- Kocatepe Camii 

- Cebeci Camii 

- Maltepe Camii 

- Dikmen Merkez Camii 

- Emek Merkez Camii 

- Türközü Bademlidere Camii 

- Seyranbağları Merkez Camii 

- Küçükesat Merkez Camii 

- Topraklık Camii 

- Bağcılar Birlik Camii 

- Balgat Bağlariçi Ehlibeyt Camii 

- Türközü Boztepe Camii 

- Türközü Kalıpçılar Camii 

- İncesu Camii 

- Çamlıtepe Camii 

- Bahçelievler Merkez Camii 

- Bağcılar Yeşil Camii 

- Aktaş Merkez Camii  

26 Nis 2022 - 12:27 - Belediyeler

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