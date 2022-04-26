Çankaya'dan Vatandaşlara Kandil Simidi...

Çankaya Belediyesi, Kadir Gecesi Başkentlilere 20 ayrı noktada kandil simidi dağıtacak. .Çankaya Belediyesi hizmet binası önü dışında dağıtım yapılacak merkez noktalar ise şöyle:
- Sakarya Camii
- Kocatepe Camii
- Cebeci Camii
- Maltepe Camii
- Dikmen Merkez Camii
- Emek Merkez Camii
- Türközü Bademlidere Camii
- Seyranbağları Merkez Camii
- Küçükesat Merkez Camii
- Topraklık Camii
- Bağcılar Birlik Camii
- Balgat Bağlariçi Ehlibeyt Camii
- Türközü Boztepe Camii
- Türközü Kalıpçılar Camii
- İncesu Camii
- Çamlıtepe Camii
- Bahçelievler Merkez Camii
- Bağcılar Yeşil Camii
- Aktaş Merkez Camii
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.