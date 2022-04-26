Çankaya’dan Çocuklara Beslenme Takviyesi!

Çankaya Belediyesi, sosyal demokrat belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Ramazanda kurulan iftar çadırlarından Halk Kart’a, Gıda Kart’tan üniversite öğrencilerine akşam yemeğine kadar birçok projesiyle halkın her kesimini kucaklayan Çankaya Belediyesi, çocuklara yönelik de birçok çalışmayı hayata geçiriyor.

Çocuklu ihtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımı, kıyafet ve ayakkabı desteği veren Çankaya Belediyesi, ilkokul çağındaki çocuklara meyve suyu, poğaça ve karışık kuruyemiş gibi besinlerle beslenme konusunda da destek veriyor.

Uygulamayı gelir düzeyi düşük mahallelerde hayata geçiren Çankaya Belediyesi, çocukların beslenme saati için kumanya dağıtımına başladı. “Çankayalı Çocuklar Sağlıkla Büyüyor” sloganıyla uygulamayı sürdüren Belediye, çocukların okuldaki beslenme saatleri için her gün farklı yiyeceklerden oluşan kumanyalarını sınıflarına kadar iletiyor.