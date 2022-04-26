26 Nis 2022 - 12:34- Belediyeler G: 26 Nis 2022 - 12:35

Keçiören Çem’deki Atölye Çalışmalarıyla Okula Ön Hazırlık!

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Keçiören Belediyesi Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimlerine destek olmak için 5 farklı branşta atölye çalışması yürütülüyor.
Keçiören Çem’deki Atölye Çalışmalarıyla Okula Ön Hazırlık! mask
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Hafta içi sürdürülen; okul öncesi, akıl oyunları, masal-çocuk edebiyatı, jimnastik ve İngilizce atölyelerinde minik öğlencilerin okula ön hazırlık motivasyonları geliştirilerek bilişsel motor ve psiko-sosyal becerileri artırılıyor.

İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nin ardından Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi’nde de eğitim faaliyetlerine başlayan ÇEM’in çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ÇEM’de çiçek ve meleklerimizin yetenek odaklı çalışmalar yapabilmeleri için farklı alanlarda atölye çalışmaları yürütüyoruz.

Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Aynı zamanda şehrimizde kreş, oyun merkezi, kütüphanelerimizin sayısını çoğaltarak yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz.” dedi.​

26 Nis 2022 - 12:34 - Belediyeler

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