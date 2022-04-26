26 Nis 2022 - 13:46- Gündem G: 26 Nis 2022 - 13:47

Erdoğan, Putin'e İstanbul Teklifini Yineledi!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Türkiye-Rusya ilişkilerini ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Putin'e İstanbul Teklifini Yineledi! mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.

26 Nis 2022 - 13:46 - Gündem

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