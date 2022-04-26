26 Nis 2022 - 19:01- Gündem

Kapalı Mekanlarda Maske Zorunluluğu Tümüyle Kaldırıldı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kurul üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Kapalı Mekanlarda Maske Zorunluluğu Tümüyle Kaldırıldı! mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Erdoğan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırıldığını açıklayarak, sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edeceğini duyurdu.

Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders diğer alanlar gibi sağlık alt yapısı ve hizmetleri konusunda da kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu hedefe hızla ulaşacağız. Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız" diye konuştu.

https://youtu.be/LYzb1tGr-6A

26 Nis 2022 - 19:01 - Gündem

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