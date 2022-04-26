Yaşlıların sorunları araştırılacak

ANKARA (İGFA) - Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan önergeler bugünkü gündemde görüşüldü.

Türkiye nüfusunun önemli kısmını oluşturan yaşlıların daha etkin ve verimli hizmet almaları için rapor hazırlanacak. Bu çalışma belediyeler ve bakanlıklar için yol gösterici olacak.

Söz konusu 30 araştırma önergesini içeren konularla ilgili tekliflere ilişkin meclis araştırması açılması kabul edilerek 19 üyeden oluşacak bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Meclis'te kurulacak araştırma komisyonu 3 ay boyunca çalışacak. Komisyon, çalışmalarını yaparken sivil toplum kuruluşlarını da dinleyecek.