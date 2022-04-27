Bayramlık Ödemeler Başladı!

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başladı. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri de cuma günü hesaplara yatırılacak.

ANKARA (İGFA) - Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleri 27 Nisan Çarşamba günü itibariyle ödenmeye başlandı. İkramiyeler bin 100 lira olarak 29 Nisan'a kadar hesaplara yatacak.

Aylığını 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında alan 4/A'lı işçi emeklilerine ikramiye ödemeleri de bugün yapılacak. 22 ile 26 Nisan arasında aylık alanların ödemeleri ise Perşembe günü hesaplarına yatırılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ödemeler haftanın son iş günü yapılacak. 4/C'li memur emeklilerine hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan Cuma günü ödenecek.

Yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri erkene alındı. Nisan ayı işsizlik sigortası ödemeleri de Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekildi. İşsizlik sigortası maaşı 29 Nisan'da hesaplara yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.