Kızılay’dan 500 Bin Kişiye Bayramlık Kıyafet...

Yıl boyunca açık olan Kızılay Butiklerden ve hazırlanan paketlerle bayramlık giyim desteği veren Kızılay, 120 binin üzerinde çocuğa ikram paketi, 3000 çocuğa da oyuncak hediye ediyor.

Kızılay, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırladığı Ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Ramazan ayı yardımlarının içerisinde bulunan yaklaşık 500 bin kişilik bayramlık giyimler de kimi zaman ihtiyaca göre hazırlanan paketlerle kimi zaman da birçok noktada yer alan Kızılay Butikler aracılığıyla, herkesin kendi istediği kıyafeti seçmesi şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla donatılan Kızılay Butikler, ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaç duydukları kıyafetleri yine kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak almalarına imkan sağlıyor. Yapılan ihtiyaç tespiti sonrasında belirlenen aileler, ülke genelindeki 91 noktada Kızılay Butiklerin raflarından beğendiği kıyafetleri, deneyerek alışveriş yapar gibi alabiliyor.

Kızılay Gönüllüleri İş Başında

Ramazan ayının olduğu gibi bayramın da geleneklerini, sevincini yaşatmaya gayret ettiklerini dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Ramazan öncesinde başladığımız ve ay boyunca devam ettirdiğimiz yardımlarımızı sürdürüyoruz. Halen hayırseverlerimiz bağışlarını bize ulaştırıyor. Zaman kaybetmeksizin dağıtımlarını yapıyoruz.

Gönüllülerimiz de yardım çalışmalarına destek veriyor. Bayram hediyelerimizi de ulaştırmaya devam ediyoruz. Bayramlık giyim malzemelerimizle hediyelerimizi dağıtıyoruz. Giyim yardımlarımızla bayramlık kıyafet heyecanını imkanı olmayan ailelerimizin de çocuklarımızın da yaşamasını istiyoruz. Çocuklarımıza hazırladığımız ikram paketleri ve oyuncaklar da hediyelerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Şubeleri, Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz üyeleri ve gönüllüleriyle sahada olan Kızılay, yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucu belirlediği ailelere hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor.

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