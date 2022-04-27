27 Nis 2022 - 10:50- Belediyeler G: 27 Nis 2022 - 10:51

Büyükşehir’den Bal Gibi Eğitim: Son Başvuru Tarihi 29 Nisan!

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Başkentli yerli üreticilere kırsal kalkınma desteklerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcılığın gelişmesi, yaygınlaştırılması ve artırılması amacıyla ücretsiz arıcılık eğitimi veriyor.

Büyükşehir’den Bal Gibi Eğitim: Son Başvuru Tarihi 29 Nisan! mask
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile yapılan protokol kapsamında kurulan “Arıcılık Akademisi”nden yararlanmak isteyenler, “www.baskenttarim.ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden 29 Nisan tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başkent balını markalaştırmak ve dünyaya tanıtmak için verilecek eğitimler, 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla “arıcılık eğitimi” vermeyi sürdürüyor.

Başkent’te arıcılığın gelişmesi, tanıtılması ve artırılması amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile yapılan protokol kapsamında kurulan “Arıcılık Akademisi”nde verilen ücretsiz arıcılık eğitimleri yeniden başlıyor. 

BAŞVURULAR İNTERNET ADRESİNDEN YAPILABİLECEK

Arıcılığa ilgi duyanlar kadar mevcut üreticilere yönelik düzenlenen ücretsiz eğitimlere istekliler, “www.baskenttarim.ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden 29 Nisan 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Başkent balının markalaşması ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak eğitimler, 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında hem teorik hem de uygulamalı olarak yapılacak. Uzman eğitmenler eşliğinde Arıcılık Akademisi’nde düzenlenecek eğitimlerde arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve arı ürünleri konularında da önemli bilgiler verilecek.

Toplam 6 noktada yapılacak ve 6 gün sürecek eğitimler;

-23 Mayıs 2022 tarihinde Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu,

-24 Mayıs 2022 tarihinde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi,

-25 Mayıs 2022 tarihinde Kızılcahamam Gençlik Merkezi,

-26 Mayıs 2022 tarihinde Gölbaşı Kadınlar Lokali,

-27 Mayıs 2022 tarihinde Çubuk Aile Yaşam Merkezi,

-30 Mayıs 2022 tarihinde Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

27 Nis 2022 - 10:50 - Belediyeler

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