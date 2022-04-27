27 Nis 2022 - 11:20- Belediyeler G: 27 Nis 2022 - 11:21

Çankaya Rengarenk Olacak!

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Çankaya Belediyesinin üretimine devam ettiği yazlık çiçekler, parklara dikilecek olgunluğa erişti. Rengarenk 300 bin çiçek ilkbahar ve yaz aylarında Çankaya parklarını süsleyecek.
Çankaya Rengarenk Olacak! mask
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Yılın her mevsimi çiçek üretimi yapan Çankaya Belediyesi, kış aylarının ardından üretimine başladığı yazlık çiçekleri mayıs ayından itibaren parklara dikmeye başlıyor. 

Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan kendi seralarında kendi işçileriyle maliyeti minimuna indirerek üretim yapan Çankaya Belediyesi, ilkbahar ve yaz ayları için hedeflediği 300 bin çiçek için çalışmalarını sürdürüyor. Yılın ilk ayından itibaren başlatılan çalışmalarla birçok çiçek parklara dikilecek olgunluğa erişti. 

Her yıl yaz için kadife, petunya, top kadife, kırçıllı kadife, aslanağzı, vapur dumanı, horozibiği, yıldız, zinya, vinka ve gazanya çiçeklerini üreten Çankaya Belediyesi, bu yıl Bodrum Papatyası, Yeni Gine ve küpeli çiçeklerini de ekleyerek çalışmalarını genişletti.  

Mayıs başında parklara dikilmeye başlanacak rengarenk 300 bin yaz çiçeği, adeta görsel şölen sunacak.  

27 Nis 2022 - 11:20 - Belediyeler

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