Şampiyon Takımdan Başkan Ertuğrul Çetin’e Ziyaret

Sportif alanda ardı ardına gelen başarılardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, almış oldukları tarihi başarıdan dolayı ragbi sporcularını tek tek tebrik ederken, yeni sezon için de başarılar diledi.





‘‘Spora ve sporculara, bugün olduğu gibi yarında destek vermeye devam edeceğiz’’

Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcularının ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları galibiyetlerle Pursaklar halkının göğsünü kabarttığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Genç sporcularımız, her geçen gün yeni başarılar elde ederek bizlere büyük gurur yaşatmaya devam ediyor.

7’li Ragbi U-18 Erkekler Etaplı Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Ragbi Takımımızı tebrik ederim. Spora ve sporculara, bugün olduğu gibi yarında destek vermeye devam edeceğiz. Başarılarınız daim olsun’’ dedi.