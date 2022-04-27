27 Nis 2022 - 11:30- Belediyeler G: 27 Nis 2022 - 11:31

Pursaklar’da Ramazan Etkinliklerine Görkemli Final!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca Yaşam Merkezinde düzenlenen ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, muhteşem gösterilerle sona erdi.
Pursaklar’da Ramazan Etkinliklerine Görkemli Final! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen yaklaşık bir ay boyunca çekim merkezi haline gelen Yaşam Merkezinde, iftardan sonra vatandaşların eğlenmek için akın ettiği, aynı zamanda çay ve şerbet gibi içeceklerin de ikram edildiği Ramazan Etkinlikleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Halk Oyunları gösterisi, Tasavvuf Musikisi Gençlik Korosu ve çeşitli oyunlar ile sona erdi.

Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünce organize edilen ve 7’den 70’e tüm ilçe halkının yoğun ilgisini çeken Ramazan Eğlencelerinde, çocuklar çocuk olmanın tadına varırken, büyükler de etkinliklere katılarak Ramazan ayının tadını doyasıya çıkardı. 

‘‘Binlerce çocuğumuzun yüzünde mutluluk ve hafızalarında kalıcı olacak olan Muhteşem bir Ramazan ayı geçirdik’’

Ramazan ayının huzurunu, bereketini, heyecanını ve coşkusunu Pursaklar halkıyla hep birlikte yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında 19 gün boyunca hemşerilerimize yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler başta olmak keyifli ve eğlenceli programlar düzenledik.

Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle, hemşerilerimize ve çocuklarımıza unutulmaz bir Ramazan ayı yaşattık. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumların var olmasında büyük bir önemi olan örf ve adetlerin gelecek nesillere taşınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

27 Nis 2022 - 11:30 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şampiyon Takımdan Başkan Ertuğrul Çetin’e Ziyaret mask
Şampiyon Takımdan Başkan Ertuğrul Çetin’e Ziyaret
Çankaya Rengarenk Olacak! mask
Çankaya Rengarenk Olacak!
Büyükşehir’den Bal Gibi Eğitim: Son Başvuru Tarihi 29 Nisan! mask
Büyükşehir’den Bal Gibi Eğitim: Son Başvuru Tarihi 29 Nisan!
Başkentte Bayram Boyunca Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak! mask
Başkentte Bayram Boyunca Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak!
Kahramankazan EBABÜS ve Açık Hava Sınıfları Projesi... mask
Kahramankazan EBABÜS ve Açık Hava Sınıfları Projesi...
Keçiören’de Kırıkkale Gecesi... mask
Keçiören’de Kırıkkale Gecesi...
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status