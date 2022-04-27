27 Nis 2022 - 11:34- Gündem G: 27 Nis 2022 - 11:35

ANKESOB Oda Başkanları İftarda Bir Araya Geldi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'in ev sahipliğini yaptığı iftar programı, ANKESOB'a bağlı Oda başkanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
ANKESOB Oda Başkanları İftarda Bir Araya Geldi... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKESOB'da düzenlenen iftarda yenilen yemeğin ardından bir konuşma yapan ve açıklamalarda bulunan ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "İftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.

Biliyorsunuz ANKESOB Olağan Genel Kurulumuzu 8 Mayıs'ta Altındağ Kültür Sarayında gerçekleştireceğiz. Sizleri yönetimlerinizle birlikte genel kurulumuza bekliyoruz. Her şeyin önemlisi birlik ve beraberlik, dayanışma. Huzur çok önemli. Hep beraber birliğimize sahip çıkacağız.

Odalarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık, talep ve beklentilerimizin karşılanması yönünde var gücümüzle mücadele ettik. Yönetici arkadaşlarımla birlikte motivasyonumuzu ve heyecanımızı hep canlı tuttuk, her zaman toparlayıcı olmaya çalıştık. Ve bu süreçte, esnaf ve sanatkarlarımızın geleceği için hep beraber el ele vererek, zorlukların üstesinden geldik.

Gücümüzün yettiği kadar Odalarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız, elimizden gelen desteği veriyoruz. Tarihi bir binayı (Taş Bina) esnafımıza kazandırdık. Artan iş hacmini karşılayacak bir kapasiteye sahip ve Ankara esnafına yakışır bir bina oldu. Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımıza Ankara'da iyi hizmet sunmak.

Sicil Müdürlüğümüz dahil bazı departmanlarımız yeni binamızdan hizmet vermeye başladı. Çok kısa bir süre içerisinde tüm birimlerimizle birlikte, son derece modern donanıma sahip yeni  hizmet binamızdan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni hizmet binamız Ankara esnaf ve sanatkar camiamıza hayırlı olsun. Hizmet binamızın bizlere kazandırılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Öncelikle Kadir gecesinin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diler, yaklaşmakta olan mübarek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte hayırlı mutlu Bayramlar diliyorum. İftar programımıza katılımlarınız ve katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

27 Nis 2022 - 11:34 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankaralılar İftar Sofrasında Buluştu... mask
Ankaralılar İftar Sofrasında Buluştu...
Yaşlıların sorunları araştırılacak mask
Yaşlıların sorunları araştırılacak
ÖSYM: YDS sonuçları açıklandı mask
ÖSYM: YDS sonuçları açıklandı
Türkiye'nin taşıt kilometresi 300 milyar 615 milyon mask
Türkiye'nin taşıt kilometresi 300 milyar 615 milyon
Pençe Kilit'te şehit sayısı 3'e yükseldi mask
Pençe Kilit'te şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Koca'dan 'hatıra fotoğraflı' paylaşım mask
Bakan Koca'dan 'hatıra fotoğraflı' paylaşım
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status