ANKESOB Oda Başkanları İftarda Bir Araya Geldi...

ANKESOB'da düzenlenen iftarda yenilen yemeğin ardından bir konuşma yapan ve açıklamalarda bulunan ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "İftar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.

Biliyorsunuz ANKESOB Olağan Genel Kurulumuzu 8 Mayıs'ta Altındağ Kültür Sarayında gerçekleştireceğiz. Sizleri yönetimlerinizle birlikte genel kurulumuza bekliyoruz. Her şeyin önemlisi birlik ve beraberlik, dayanışma. Huzur çok önemli. Hep beraber birliğimize sahip çıkacağız.

Odalarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık, talep ve beklentilerimizin karşılanması yönünde var gücümüzle mücadele ettik. Yönetici arkadaşlarımla birlikte motivasyonumuzu ve heyecanımızı hep canlı tuttuk, her zaman toparlayıcı olmaya çalıştık. Ve bu süreçte, esnaf ve sanatkarlarımızın geleceği için hep beraber el ele vererek, zorlukların üstesinden geldik.

Gücümüzün yettiği kadar Odalarımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız, elimizden gelen desteği veriyoruz. Tarihi bir binayı (Taş Bina) esnafımıza kazandırdık. Artan iş hacmini karşılayacak bir kapasiteye sahip ve Ankara esnafına yakışır bir bina oldu. Hedefimiz esnaf ve sanatkarlarımıza Ankara'da iyi hizmet sunmak.

Sicil Müdürlüğümüz dahil bazı departmanlarımız yeni binamızdan hizmet vermeye başladı. Çok kısa bir süre içerisinde tüm birimlerimizle birlikte, son derece modern donanıma sahip yeni hizmet binamızdan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni hizmet binamız Ankara esnaf ve sanatkar camiamıza hayırlı olsun. Hizmet binamızın bizlere kazandırılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Öncelikle Kadir gecesinin tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini diler, yaklaşmakta olan mübarek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte hayırlı mutlu Bayramlar diliyorum. İftar programımıza katılımlarınız ve katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.