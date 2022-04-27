Annelerin Tebessümü Otizmli Çocukların Geleceği Oluyor...

2003 yılından bu yana otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Tohum Otizm Vakfı, Anneler Günü’nde herkesi Anneler Günü bağış sertifikalarından alarak otizmli çocukların eğitim burs fonuna destek olmaya çağırıyor.

Erken Tanı, Yoğun ve Sürekli Eğitim ile Otizmli Çocuklar Yeniden Doğabilir!

Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanan otizmin günümüzde bilinen tek çaresi erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim.

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

Anneler Günü Sertifikaları ile Eğitim Burs Fonu’na Destek

Anneler Günü’nde bağışta bulunmak isteyenler Tohum Otizm Vakfı’nın Anneler Günü için hazırladığı basılı veya dijital sertifikalardan alarak otizmli çocukların eğitim burs fonuna destek olabiliyor.

Eğitim burs fonuna yapılan her bir bağış otizmli çocukların uygun eğitimi alarak topluma kazandırılması için dayanak oluyor. Anneler Günü Bağış sertifikalarından satın alarak otizmli çocukların eğitimine destek olmak isteyenler tohumotizm.org.tr adresi üzerinden ya da 0212 244 75 00 numaralı telefondan iletişime geçerek bağışta bulunabiliyor.