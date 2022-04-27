27 Nis 2022 - 14:39- Belediyeler G: 27 Nis 2022 - 14:40

Bayram Keyfi Başkenti Gezerek Çıkacak...

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Başkent’in çevre ilçelerine düzenlediği ücretsiz kent gezileri Ramazan Bayramı’nda da devam edecek. 7’den 70’e yoğun ilgi gören kent gezileri ile yerel ekonominin canlanmasına da katkıda sağlayan ABB, bireysel ve grup olarak Başkent 153 üzerinden başvuru almayı sürdürüyor.
Bayram Keyfi Başkenti Gezerek Çıkacak... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Ankara’yı tanıtmaya devam ediyor. Kent gezileriyle aynı zamanda yerel esnafa destek olmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlardan gelecek taleplere göre ücretsiz kent gezileri düzenleyecek.

ÜCRETSİZ GEZİLER YEREL EKONOMİYE DE CAN SUYU OLUYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik örneklerinden biri olarak hayata geçirdiği bu hizmetiyle Ankara’nın tanıtımına ve yerel ekonominin canlanmasına da katkı sağlıyor.                

Yerli ve yabancı turistlerin kaynaşma fırsatı bulduğu turistik gezi kapsamında yöresel pazarlar da ziyaret ediliyor. Ramazan Bayramı boyunca çevre ilçeleri tahsis edilecek otobüslerle ziyaret edebilecek olan vatandaşlar, tarihi ve kültürel alanlar ile mesire yerlerinin de gezdirildiği kent gezilerine katılmak için Başkent 153’ü arayarak bireysel ya da grup şeklinde kontenjan dâhilinde başvuru yapabilecek.

ABB, Başkent 153’e gelen talep başvuru sayısına göre bayram keyfini Başkent’i gezerek geçirmek isteyen 7’den 70’e herkes için ücretsiz kent gezileri düzenleyecek. 

27 Nis 2022 - 14:39 - Belediyeler

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