İçişleri: Bayramda 110 bin trafik ekibi sahada

ANKARA (İGFA) - Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

Bakanlık 81 İl Valiliğine “2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Ramazan Bayramında alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan’a başlayacak ve 09 Mayıs’a kadar sürecek.

Bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi/ timi, 208 bin 900 personel görev yapacak.

Bu kapsamda polis ve jandarma trafik ekipleri müşterek denetimler gerçekleştirecek. Jandarma trafik sorumluluk bölgelerinde, araç trafiğinin ve kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda da karma ekipler marifetiyle denetimler artırılarak, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi sağlanacak.

Genelgede özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve güzergâhlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi için bayram tatili boyunca; 30 Polis Başmüfettişi, 4 Jandarma Başmüfettiş / Müfettişi, 22 Jandarma Denetleme üyesi olmak üzere 56 müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Genelgede ayrıca, Hız denetimleri

ve havadan denetimler artırılacağı, trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “GÖRÜNÜR” olmalarının sağlanacağı, güzergâh üzerine yerleştirilen “Maket/Model Trafik Ekip Aracı”

uygulamasına devam edileceği belirtilirken; helikopterler, drone ve İHA türü hava taşıtlarıyla havadan yapılan trafik denetimleri, bayram süresince artırılacağı kaydedildi.

Tarım araçların, ağır tonajlı taşıtların uygunsuz olarak ve trafik yoğunluğunun yaşandığı saatlerde trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyecek. Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içi emniyet kemeri önemine dikkati çekmek için “Bayramınız Kemerli Olsun” Trafikte Her Yıl Daha İyiye”, “Kemerim Hep Aklımda”, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz”, “Yol Ver Hayata” ve “Bir Hareketine Bakar Hayat” mottoları ile dikkat çekecek.