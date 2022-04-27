Fenerbahçeli futbolcu baba oldu!

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin 'Can' adını verdikleri bebekleri bugün dünyaya geldi.
Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.
İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına “Can” adını verdiler.
Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, "İrfan Can ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri 49 santim, 3.355 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.