27 Nis 2022 - 15:04- Spor G: 27 Nis 2022 - 15:05

Fenerbahçeli futbolcu baba oldu!

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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Fenerbahçeli futbolcu baba oldu! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin 'Can' adını verdikleri bebekleri bugün dünyaya geldi.

Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına “Can” adını verdiler.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek, "İrfan Can ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri 49 santim, 3.355 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz" dedi.

27 Nis 2022 - 15:04 - Spor

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