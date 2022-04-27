Türkiye’nin İlk Gastronomi Festivali

Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olan ve her yıl merakla beklenen Restoran Haftası, Metro Türkiye ana sponsorluğunda Dude Table tarafından 11. kez düzenleniyor. Etkinlik 5-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep’te de gerçekleştirilecek. Bu yılki teması “sürdürülebilirlik” olan Restoran Haftası, menüleri ile lezzet severlere hem lezzetin hem de sürdürülebilirliğin birlikte mümkün olduğu eşsiz bir deneyim yaşatacak. Restoran Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleşecek “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ise Metro Türkiye’nin desteğiyle düzenlenecek.

İSTANBUL İGFA- Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Restoran Haftası, Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olma özelliği taşıyor. Bu yıl “sürdürülebilirlik” teması ile gerçekleşecek 11’inci Restoran Haftası 5-31 Mayıs tarihlerinde Metro Türkiye ana sponsorluğunda Dude Table Gastronomi ve Pazarlama Ajansı tarafından düzenlenecek.

Akasya AVM’nin Alışveriş Merkezi sponsoru Hellmann’s’ın ise Sokak Lezzetleri Sponsoru olduğu Restoran Haftası, tüm gastronomi tutkunlarını bu yıl da yeni lezzet deneyimleri yaşamaya davet ediyor. Restoran Haftası süresince Türkiye’nin önde gelen katılımcı restoranları, etkinliğe özel olarak oluşturdukları sürdürülebilirlik temalı menülerini daha uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturacak. Bu yılki programda Metro Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek “35 Yaş Altı 3 Şef” yarışması ise ilk kez düzenlenecek. Yarışma, Türk mutfağını sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak genç şefleri öne çıkarmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin ilk gastronomi apoletini taşıyan Restoran Haftası bu yıl İstanbul dışında; İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep’te de düzenlenecek. Türkiye’nin en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı haftada sürdürülebilirlik teması ile özel olarak hazırlanmış menüler sunulacak. Etkinlikte 70’i aşkın sayıda restoran markası yerini alırken, şubeli markalarla birlikte Restoran Haftası’na 100’ün üzerinde restoran katılacak. Katılımcı restoranların “sürdürülebilirlik” temasında hazırladıkları lezzetler, uygun fiyatlarla lezzet tutkunlarıyla buluşacak. Restoran Haftası’nda 60 ve 90 TL’lik menülere ek olarak, 125 TL’lik Restoran Haftası Tabakları ve 225 TL’lik Tadım Menüleri de bulunuyor. Restoran Haftası’na katılan markalar menülerini “sürdürülebilirlik” teması kapsamında, atıksız mutfak disiplinine uygun, yerel & coğrafi işaretli, vegan & vejetaryen menüler olarak üç kategoride oluşturacak.

Her yıl lezzet tutkunlarının iyi yemek odağında eşsiz bir deneyim yaşadığı Restoran Haftası’nda aynı zamanda Türk mutfağı farklı perspektiflerden ele alınıyor. Etkinlik programına ilk kez 2019 yılında alınan ve gastronomi profesyonellerini buluşturarak her yıl farklı bir temayı işleyen Türk Mutfağı 2.0 Konferansı’nın bu yılki teması ise “Sürdürülebilirlik” olacak. 14 Mayıs’ta Feriye’de düzenlenecek olan ve ana sponsorluğunu Metro Türkiye’nin üstlendiği konferansta, birbirinden değerli gastronomi profesyonelleri, sürdürülebilir Türk mutfağı üzerine konuşacak. Konferansa katılım için başvurular Restoran Haftası web sitesi üzerinden yapılacak.

Bu yıl Restoran Haftası kapsamında ilk kez düzenlenen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”nda genç şefler Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri olmak için yarışacak. Ana sponsorluğunu Metro Türkiye’nin üstlendiği “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ile mutfağında sürdürülebilirliği ana disiplini haline getirmeyi hedefleyen genç şefler yarışacak. Finale kalan 3 genç şefe Prag’ta bulunan Metro platformunda eğitim hakkı verilecek. Yarışmanın jüriliğini; Gastronometro Direktörü Maximillian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci- Gastronomi Yazarı Ebru Erke ve Cooks Grove Kurucusu Şef Şemsa Denizsel üstelenecek. Atıksız mutfak prensibiyle hazırladıkları reçeteleri ile jüri karşısına çıkacak 10 aday arasından seçilen 3 şef Restoran Haftası son haftası açıklanacak. Yarışmada başarılı olan bu 3 genç şef aynı zamanda “Türk mutfağının sürdürülebilir genç elçileri” olacak.

RESTORAN HAFTASINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Yaklaşık üç hafta sürecek olan Restoran Haftası damaklarda iz bırakırken, 13 Mayıs’ta Akasya AVM’de Melis Danişmend’in sahne alacağı açılış konseri ile İstanbullulara keyifli anlar yaşatacak. 17 Mayıs’ta Akasya Kültür Sanat’ta gerçekleşecek olan Sürdürülebilirlik Sahnesi’nde Türkiye’nin önde gelen şefleri Bora Bozankaya, Deniz Temel ve Müge Ergül, Bahar Akıncı moderasyonunda mutfaktaki sürdürülebilirliğin önemini konuşurken Gaziantep’ten Galez ve Denizli’den Labada’nın lezzetleri dinleyicilere sunulacak. Panele başvurular Restoran Haftası web sitesinden yapılacak. Akasya AVM’nin Restoran Haftası noktalarından Cafe 33’te 25 Mayıs’ta düzenlenecek olan “Bahar Akıncı ile Restoran Haftası Menü Tadımı” ile Cafe 33’ün Restoran Haftası’na özel oluşturduğu

menüsü, Bahar Akıncı’nın sohbeti eşliğinde lezzet tutkunları tarafından tadılacak.

Restoran Haftası’nın sokak lezzetleri sponsoru Hellmann’s kafessiz yumurtalarla reçetesini hazırladığı mayonezi ve sürdürülebilir domateslerden ürettiği ketçabı ile Restoran Haftası noktalarına sos deneyiminde sürdürülebilir bir çözüm ortağı oluyor. Hellmann’s’ın sahiplendiği Restoran Haftası Sokak Lezzetleri kategorisinde yer alan Banko Burger’in Dekk şubesinde, 21 Mayıs’ta “Atıksız Sokak Lezzetleri” tadımı gerçekleştirilecek. Katılım detayları Restoran Haftası web sitesi üzerinden duyurulacak.