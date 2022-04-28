28 Nis 2022 - 09:13- Belediyeler

Kamerunlu Belediyelerden Ziyaret...

Türkiye Belediyeler Birliği’nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir araya gelen heyete Kamerun Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo başkanlık etti.