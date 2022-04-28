28 Nis 2022 - 09:13- Belediyeler G: 28 Nis 2022 - 09:14

Kamerunlu Belediyelerden Ziyaret...

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Türkiye Belediyeler Birliği’nde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir araya gelen heyete Kamerun Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo başkanlık etti.
Kamerunlu Belediyelerden Ziyaret... mask
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Kamerun’daki Belediye Başkanlarından oluşan heyet Ankara’da temaslarda bulundu.

 

 Görüşmede Kamerun Türkiye ilişkileri ve İki ülke belediyeleri arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse görüşme öncesi yaptığı konuşmada, Kamerun’dan gelen heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 

28 Nis 2022 - 09:13 - Belediyeler

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