Mamak Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Hediye Çeki!

Mamak Belediyesi sıfır atık seferberliğini her alanda sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda tekstil/giysi atıkları da kumbaralarda toplanarak yeniden dönüşüm yapılıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyordu. Ancak Covid -19 bulaşma riski nedeniyle Mamak Belediyesi bu hizmetini farklı bir projeye dönüştürdü.

Çocuk olur da şenlik olmaz mı? Palyaço, illüzyon, kukla gösterileri yapıldı, ihtiyaç sahibi çocuklar kurulan şişme oyun parklarında keyifli vakit geçirdi. Kaydıraktan kayanlar da oldu, tırmanma duvarında şansını deneyen de…

Çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da dağıtılan pamuk şeker ve patlamış mısırın tadını çıkardı.

Mamak Belediyesi, covit19 sebebi ile hastalık bulaşma riskinin yayılmasına sebebiyet vermemek için yeniden kullanım yerine ihtiyaç sahibi çocuklara giysi çeki hediye etti. Bayramlıklarını kendileri seçecekleri için çocuklar mutluydu.

“Bizler sadece belediyecilik değil gönül belediyeciliği yapıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğin Türkiye’sini kurmakta çocuklarımıza büyük işler düşüyor. Biz istiyoruz ki her yaştan insana hizmet edelim. Bizler sadece belediyecilik değil, gönül belediyeciliği yapıyoruz. Bu anlayışla projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi.