Mamak Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi!

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları ile ayrıca gıdaların son kullanma tarihlerini, bozuk olup olmadıklarını, saklama koşullarını denetledi.
Başkan Murat Köse kurallara uyan esnafa teşekkür etti
Yıl boyunca yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da arttırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ediyor, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.