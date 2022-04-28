28 Nis 2022 - 09:26- Belediyeler G: 28 Nis 2022 - 09:27

Mamak Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi!

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Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren lokanta, şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim imalathaneleriyle satış noktalarında denetimlerini artırdı.
Mamak Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Bayram Denetimi! mask
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Zabıta ekipleri yaptıkları denetimde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları ile ayrıca gıdaların son kullanma tarihlerini, bozuk olup olmadıklarını, saklama koşullarını denetledi. 

Başkan Murat Köse kurallara uyan esnafa teşekkür etti 

Yıl boyunca yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da arttırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ediyor, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

28 Nis 2022 - 09:26 - Belediyeler

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