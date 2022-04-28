Cami ve Mezarlıklarda Bayram Hazırlığı...

Ramazan Bayramı hazırlıkları çerçevesinde Mamak genelinde büyük bir temizlik seferberliği başlatıldı.
İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı camilerde sanayi tipi makinelerle ve özel olarak hazırlanmış deterjanlı sularla temizlik yapılıyor. Bakım ve onarımın çalışmalarının ağırlıkta olduğu mezarlıklarda ise kuruyan otların, dikenlerin, katı atıkların ve çöplerin temizliği gerçekleştiriliyor.
Tam kadro sahada
Bayram öncesi temizlik kapsamında ilçede girilmedik mezarlık, ibadethane ve temizlenmedik sokak bırakmamak için ekiplerin yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarımız hız kazandı.
Vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve ferah bir ilçede bayramlarını geçirebilmeleri için temizlik çalışmalarımızda hiç bir şekilde taviz vermiyoruz. Ekiplerimiz tam kadro sahada faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.