Cami ve Mezarlıklarda Bayram Hazırlığı...

Ramazan Bayramı hazırlıkları çerçevesinde Mamak genelinde büyük bir temizlik seferberliği başlatıldı.

İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı camilerde sanayi tipi makinelerle ve özel olarak hazırlanmış deterjanlı sularla temizlik yapılıyor. Bakım ve onarımın çalışmalarının ağırlıkta olduğu mezarlıklarda ise kuruyan otların, dikenlerin, katı atıkların ve çöplerin temizliği gerçekleştiriliyor.

Tam kadro sahada

Bayram öncesi temizlik kapsamında ilçede girilmedik mezarlık, ibadethane ve temizlenmedik sokak bırakmamak için ekiplerin yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarımız hız kazandı.

Vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve ferah bir ilçede bayramlarını geçirebilmeleri için temizlik çalışmalarımızda hiç bir şekilde taviz vermiyoruz. Ekiplerimiz tam kadro sahada faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.