28 Nis 2022 - 09:36- Yaşam G: 28 Nis 2022 - 09:37

Epsom Tuzu, Karnıyarık Otu Tohumu. İşte Kabızlığa İyi Gelecek Çok Önemli Tüyolar!

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Bağırsak hareketleri arasındaki normal süre kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günde üç kez büyük tuvalete çıkarken, diğerleri haftada sadece birkaç defa tuvalete çıkar.
Epsom Tuzu, Karnıyarık Otu Tohumu. İşte Kabızlığa İyi Gelecek Çok Önemli Tüyolar! mask
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Uzman Diyetisyen Beste Yener konu hakkında bilgiler verdi.

EPSOM TUZU 

Aç karna 1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı epsom tuzu içilmelidir.

KARNIYARIK OTU TOHUMU

Aç karna 1 bardak sıcak suya 1 yemek kaşığı karnıyarık otu tohumu karıştırıp içilmelidir.  Karışımlar  *1 şişe maden suyu Yarım su bardağı yoğurt Yarım limon suyu 1 çay kaşığı kuru nane  *4 bardak su 1 yeşil elma 1 limon 1 çay kaşığı tarçın 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı yeşil çay 1 şişe maden suyu  *Kuru erikler kaynatılıp suyu sabah ve akşam içilmelidir  *6 adet kuru kayısı 5 adet kuru erik 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 tatlı kaşığı zeytinyağı 5) 1 çay kaşığı çörekotu yağı yarım çay kaşığı zencefil 1 tatlı kaşığı bal 1 yemek kaşığı sirke

28 Nis 2022 - 09:36 - Yaşam

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