28 Nis 2022 - 09:36- Yaşam

Epsom Tuzu, Karnıyarık Otu Tohumu. İşte Kabızlığa İyi Gelecek Çok Önemli Tüyolar!

Bağırsak hareketleri arasındaki normal süre kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günde üç kez büyük tuvalete çıkarken, diğerleri haftada sadece birkaç defa tuvalete çıkar.