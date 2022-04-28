Diş Ağrısı Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar! İşte Ağrı İle İlgili Yanılgılar...

Geçiyorsa sorun değildir. Bazı insanlar dişlerinde ağrı hissediyor ama bir süre sonra geçiyorsa, ortada sorun olmadığına inanırlar. Bu, diş hekimine gitmek istemeyenler için yaygın bir efsanedir. Diş ağrısına neden olan ağız sağlığı sorunu, dişleriniz kendi kendini iyileştiremeyeceğinden, öylece ortadan kalkmaz, bu nedenle diş hekiminize başvurmalı ve sorunun tespitini sağlayarak ertelemeden tedaviye başlamalısınız.

Dişim zonkluyorsa dişimin çekilmesi gerekiyor demektir.

Diş ağrınız olması, sonunda dişinizi kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Ağrınızın nedeni hasarlı pulpa veya apse ise, kök kanal tedavisi ile diş kurtarabilir. Diş çekimi korkusunun diş ağrısı için tedavi aramanıza engel olmasına izin vermeyin.

Ağrıyan tarafla yemek yemeyin

Diş ağrıdığını hissettiğinizde sadece ağzınızın diğer tarafı ile yiyecekleri çiğnemek altta yatan sorunu çözmez. Çünkü ağrı şiddeti artmadığı için diş hekimine gitme zamanınız uzayacaktır.