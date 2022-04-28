Diş Ağrısı Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar! İşte Ağrı İle İlgili Yanılgılar...

Geçiyorsa sorun değildir. Bazı insanlar dişlerinde ağrı hissediyor ama bir süre sonra geçiyorsa, ortada sorun olmadığına inanırlar. Bu, diş hekimine gitmek istemeyenler için yaygın bir efsanedir. Diş ağrısına neden olan ağız sağlığı sorunu, dişleriniz kendi kendini iyileştiremeyeceğinden, öylece ortadan kalkmaz, bu nedenle diş hekiminize başvurmalı ve sorunun tespitini sağlayarak ertelemeden tedaviye başlamalısınız.
Dişim zonkluyorsa dişimin çekilmesi gerekiyor demektir.
Diş ağrınız olması, sonunda dişinizi kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Ağrınızın nedeni hasarlı pulpa veya apse ise, kök kanal tedavisi ile diş kurtarabilir. Diş çekimi korkusunun diş ağrısı için tedavi aramanıza engel olmasına izin vermeyin.
Ağrıyan tarafla yemek yemeyin
Diş ağrıdığını hissettiğinizde sadece ağzınızın diğer tarafı ile yiyecekleri çiğnemek altta yatan sorunu çözmez. Çünkü ağrı şiddeti artmadığı için diş hekimine gitme zamanınız uzayacaktır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.