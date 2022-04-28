Türkiye Twitter Kullanımında 16.1 Milyon!

İSTANBUL (İGFA) - Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu.
Böylelikle mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü. Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçerken, dördüncü sırada 19 milyon ile Brezilya’nın yer aldığı görüldü.
Türkiye de ise 2006 yılında kurulan ve internetin “SMS”i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı.
Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.