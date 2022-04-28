28 Nis 2022 - 10:53- Gündem G: 28 Nis 2022 - 10:54

Türkiye Twitter Kullanımında 16.1 Milyon!

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2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli olurken, mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu rakam 16,1 milyon oldu.
Türkiye Twitter Kullanımında 16.1 Milyon! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2022 yılında en çok Twitter kullanıcısı olan ülkeler belli oldu.

Böylelikle mikroblog olarak hizmet veren uygulamanın 76,9 milyon ile en çok ABD’de de popüler olduğu görüldü. Japonya 58 milyon kullanıcı ile ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada yer alan ülke 23,6 milyon ile Hindistan olarak kayıtlara geçerken, dördüncü sırada 19 milyon ile Brezilya’nın yer aldığı görüldü.

Türkiye de ise 2006 yılında kurulan ve internetin “SMS”i olarak adlandırılan bu uygulamanın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı saptandı.

Türkiye’nin kullanıcı sayısı ile Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu görüldü.

28 Nis 2022 - 10:53 - Gündem

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