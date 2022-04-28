28 Nis 2022 - 13:17- Belediyeler G: 28 Nis 2022 - 13:18

Çankaya Zabıtasından Bayram Denetimi!

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Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda işletmelerinde denetimlerini arttırdı. Ekipler, bayram geleneği tatlı ve şeker satışının yapıldığı işletmelerde denetim yaptı.
Çankaya Zabıtasından Bayram Denetimi! mask
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Çankaya Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta, vatandaşların geleneksel bayram ikramı tatlı ve şeker satışını yapan işletmelerde denetim yaptı. Bayram boyunca da görev yapacak ekipler, vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler için hazır bulunacaklar.   

Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla rutin olarak denetim gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerinde, satışa sunulan gıdaların son kullanım tarihlerini, ambalaj durumunu ve fiyat bilgisini kontrol etti, işletmelere hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarılarında bulundu.  

ZABITA BAYRAMDA GÖREV BAŞINDA 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat kesintisiz görev başında olduğunu belirterek, “Bayram öncesi ekiplerimiz denetimlerini yoğunlaştırdı. Bu denetimlerle hem vatandaşımızı hem de esnafımızı gözetiyoruz. Önceliğimiz toplum sağlığı.  Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram süresince de görevlerinin başında olacaklar” diye konuştu.  

28 Nis 2022 - 13:17 - Belediyeler

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