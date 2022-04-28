Havuz Sezonu Açıldı! Uzmanlar Uyarıyor; En Riskli Grup 5 Yaş Altında Olanlar! 

Uzmanlar, boğulmaların önüne geçebilmek için havuz derinliğinin 1,50 metre yükseklikten fazla olması durumunda cankurtaran bulundurulması gerektiğine dikkat çekerken en riskli grubun 5 yaş altındaki çocukların olduğunu kaydediyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve güvenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, havaların ısınmasıyla gündeme gelen havuz ve havuz kazalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi Uçan, havaların ısınmasıyla birlikte insanların ıslak alan kullanım taleplerinin arttığını belirterek artan kullanıcı ve kullanım sıklığı ile ıslak alanlarda düzenli bakım ve güvenlik önlemleri dikkate alınmadığı zaman insan sağlığı için tehdit oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Yüzme havuzlarının düzenli kontrolü önemli

Özellikle ıslak alan kullanımında en çok tercih edilenlerin başında ‘yüzme havuzları’ geldiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Yüzme havuzları, düzenli kontrollerin, periyodik bakımlarının ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin alınması gibi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir.

Yüzme havuzları genellikle her ay İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygunlukları denetlenmektedir. Yüzme havuzları ile ilgili asgari koşulların sağlanmasında birincil sorumluluk işletmecilerde olduğu gibi toplu yaşam alanlarına ait ortak yüzme havuzlarında ise site yönetimi sorumlu tutulmaktadır.” dedi.

Havuzda bu önlemlere dikkat!

Yüzme havuzlarındaki asgari gerekliliklere dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, bunları şöyle sıraladı:

Boğulmaların önüne geçebilmek için havuz derinliği 1,50 metre yükseklikten fazla olması durumunda cankurtaran bulundurulması gerekmektedir. Çocuk havuzları yüksekliği 50 cm’den fazla olmamalıdır. Eğer, uygun alan bulunmuyorsa derin havuzun bir köşesi çocuk havuzu olarak düzenlenmesiyle güvenli kullanım alanı yaratılabilir.

Herhangi bir boğulma riskine karşı can güvenliğini sağlamak için can simidi gibi kurtarma ekipmanları bulundurulmalıdır. Kurtarma ekipmanlarının yanı sıra ilk yardım çantası olası yaralanmalara karşı tüm gerekli malzemelerle donatılmış halde hazırda tutulmalıdır. Yüzme havuzu kenarında acil durumlarda kullanılmak üzere telefon bulundurulmalıdır.

İstanbul İtfaiyesi tarafından yayınlanan ‘Su ve Dalma Güvenliği Tavsiyesi’ne göre 5 yaş altındaki çocuklar en yüksek riski taşımaktadır. Bu nedenle refakatçisi olmadan yüzmelerine izin verilmemesi tavsiye edilmektedir.

Havuz çevresinde güvenlik bariyeri oluşturulmalıdır

Havuz çevresinde alınması gereken önlemlerin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Havuzların çevresi en az 120 cm yüksekliğinde güvenlik bariyerleri/korkuluklar oluşturulmalıdır. Böylece havuz diğer ortak kullanım alanlarından fark edilecek şekilde ayrıştırılmalıdır.” uyarısında bulundu.

Güvenlik için oluşturulan korkuluk veya bariyerlerin görüş açısını engellemeyecek şekilde olmasının tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Güvenlik bariyeri olarak, PVC esaslı malzemeler tercih edilebilir. Çünkü PVC esaslı malzemeler genellikle gelen darbelere ve korozyona karşı dayanıklıdırlar. Ayrıca kullanıcılar tarafından da uygun görüş imkânı sunmaktadır.” dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, havuz çevresinde alınması gereken diğer önlemleri de şöyle sıraladı:

Havuza giriş olarak belirtilen kapının kullanım saatleri dışında kilitlenebilir mekanizmada olması sağlanmalıdır. Havuz çevresinde takılıp düşmeye neden olabilecek eşyalara karşı her gün düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Havuz çevresinde herkes tarafından görülebilen, okunaklı ‘Havuz Kullanım Talimatları’ asılmalıdır. Özellikle açık alan havuzları, kullanılamadığı veya havuzun boş olduğu durumlarda üzerleri güvenlik ağları ile örtülmelidir. Havuzlara düşme veya yaralanma durumlarının önüne geçilmelidir.

Islak zemin ciddi kazalara davetiye çıkarabilir

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, ıslak zeminlerin neden olabileceği kayıp düşmelerin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak “Bu nedenle, havuz ve çevresinde olası tehlikelere karşı bilgilendirme levhaları mutlaka asılmalıdır. Havuzun çevresinde derinlik bilgi levhaları kullanıcıların görebileceği şekilde havuz kenarına en az 4 yönde yazılmalıdır ve dalışın yasak olduğunu belirten güvenlik işaretlerinden faydalanılmalıdır.

Yüzme havuzu çevresindeki yürüme alanı, duş yeri ve çevresinin zemini düzgün ve kaymaya yol açmayan malzemeden yapılmalıdır. Boşaltma mazgalı mutlaka kapalı durumlarda bulunmalıdır. Özellikle konut havuzlarında tahliye boruları yuvarlak kapaklarla kapatılmalı, kapaklarda ve çatlak veya eksik vida olmamalıdır.” uyarısında bulundu.

Havuz kimyasallarının kullanımı ve saklanmasına dikkat!

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, havuz kullanımında tehlike oluşturabilecek diğer kaynağın da havuz kimyasalları olduğunu ifade ederek bu malzemelerin eğitimli kişiler tarafından kullanılması gerektiğini ve malzemelerin güvenli bir şekilde saklanması gerektiğini kaydetti.

Havuz malzemesinin izolasyonunun da mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, elektrik tesisatının mevzuata uygunluğunun her yıl yetkili firmalar veya Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenli olarak yapılmasını, işletmeci veya site yönetimi tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, “Havuz içinde veya çevresindeki elektrik akımının 50 Voltun altında tehlikesiz gerilim olarak nitelendirilen koşulu sağlamasına mutlaka dikkat edilmelidir. Havuzlarda 12 volt (AC) aydınlatma ve temizlik robotları kullanılmalıdır. Havuz içi temizliğinde kullanılan filtre sistemlerinin vakum oluşturmayacak şekilde uygulanması ve suyun temizlenmesi için havuzda yer alan filtre kapaklarının (kırık, çatlak veya boşluklu olmaması) uygunluğu düzenli olarak kontrol edilmelidir.” diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, sözlerini şöyle tamamladı: Tüm bunlara ek olarak, havuzlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygulanması, her gün düzenli olarak yapılması, site yönetimi veya işletmeci tarafından takip edilmeli ve yapılan işlerin kayıt altına alınması gerekmektedir.”