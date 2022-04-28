28 Nis 2022 - 14:54- Belediyeler G: 28 Nis 2022 - 14:55

Keçiören’de Dere Yatakları Temizleniyor...

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Keçiören Belediyesi, Gümüşdere’nin ilçeden geçen kolunda başlattığı temizlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum birikintilerini, cam, plastik ve metal atıkları önce iş makinalarıyla daha sonra da temizlik personellerinin hummalı uğraşlarıyla toplayarak  burayı pırıl pırıl yaptı.
Keçiören’de Dere Yatakları Temizleniyor... mask
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Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Atatürk Botanik Bahçesi ve Gümüşdere’nin etrafında yer alan spor, yürüyüş ve bisiklet yollarında vatandaşa daha temiz bir ortamda spor yapma imkânı sunuldu.

Temiz ve sineksiz bir yaz geçirmek için Keçiören’de yer alan dere yataklarını ve sulak alanları temizlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilaçlama çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlayacağını kaydetti. 

28 Nis 2022 - 14:54 - Belediyeler

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