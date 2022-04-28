Bakan Varank'tan Rafadan Tayfalı buluşma

ANKARA (İGFA) - ISF Studios’ta daha önce hiç tanımadığı gençlerle sosyal medya aracılığıyla buluşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençlere sevilen çizgi film Rafadan Tayfalı, son dönemin sevilen türküsü Samsak Döveçli keyifli bir akşam yaşattı.

Varank, animasyon, tasarım ve oyun meraklısı gençlerle birlikte stüdyoda incelemelerde bulundu.

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle ISF’de bir akademi kuracaklarını açıklayan Varank, online eğitimler de verecek akademinin animasyon sektörüne insan kaynağı sağlayacağını kaydetti.

Bakan Varank, çizgi dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki ziyarette eşi Esra Varank ve gençler ile birlikte animasyon üretim süreçlerini yerinde inceledi. Varank ve beraberindekiler daha sonra iftar açtı.

SAMSAK DÖVEÇLİ MİNİ KONSER

Gecede, Elif Buse Doğan mini bir konser vererek iftara gelen misafirlere sürpriz yaptı. İlahilerden halk müziği bestelerine kadar birçok eser seslendirdi. Doğan, Kütahya Tavşanlı’nın popüler olan türküsü Samsak Döveci’nin farklı versiyonlarını da beraber seslendirdi. Varank ve Doğan, türküye adını veren sarımsak döveci ile poz verdi. Konserin ardından Bakan Varank, Elif Buse Doğan’a TEKNOFEST montu hediye etti. Doğan’ın İstanbul’daki son TEKNOFEST’e kalabalık nedeniyle giremediğini belirtmesi üzerine Varank, kendisini bu sene Samsun’da yapılacak TEKNOFEST’e davet etti.

OYUN SEKTÖRÜNDE EN FAZLA YATIRIM İSTANBUL’A

ISF stüdyolarının Türk kültürüne de hizmet eden çok ciddi bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Varank, “Burada animasyon, diziler ve sinema filmleri üretiliyor. Aynı zamanda seslendirmeyle ilgili ses stüdyosu olarak da çok ciddi ve kaliteli işlere imza atılıyor. Son dönemde oyun sektörünün geldiği noktadan gerçekten memnunuz. Şirketlerimiz çok ciddi katma değer üretiyorlar. Yurt dışından çok ciddi yatırımcılar oyun sektörüne, firmalarımıza ciddi yatırımlar yapıyorlar. 2021 yılında dünyada oyun alanında en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu.” diye konuştu.

https://youtu.be/dKl80prYnHM