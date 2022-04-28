Şehit yakınları ve gazilere ikramiyeleri yatırıldı

ANKARA (İGFA) - Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına 2000’er lira Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırıldı. Hak sahiplerine her ayın 1’inde gerçekleştirilen aylık destek ödemeleri de Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarları şehit yakınları, gazi ve malullerin hesaplarına yarın yatırılacak.

Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6 milyon 388 bin TL ödedi.

Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de 29 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Vakıf tarafından 2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7.745.400,00 TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239.200,00 TL, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319.800,00 TL ödeme yapılacak.

Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8 milyon 304 bin 400 TL yatırılacak.

Vakıf, şehit yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi olarak toplam 14 milyon 692 bin 400 TL yatırmış olacak.

ÖDEME MİKTARLARI

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarını 1 Nisan 2022’den itibaren bin 500 TL’den 2 bin 600 TL’ye yükseltmişti.

Vakıf, aylık destek ödemelerinin yanı sıra hak sahiplerine, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile ramazan ve kurban bayramlarında da ikramiye yatırıyor. Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022’den itibaren bin 100 TL’den 2 bin TL’ye çıkarılmıştı.