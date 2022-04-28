Ramazan sonrası rutine dönüşte dikkat!

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Diyetisyen Özden Örkcü, Ramazan sonrası dönüş yapılacak normal beslenme düzenine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Diyetisyen Özden Örkcü, Ramazan'da sahur ve iftar şeklinde iki öğün beslenmeye alışmış vücut sisteminde, metabolizma hızı ve vücut ağırlığının korunması açısından normal beslenmeye kolay bir geçiş yapılabileceğini söyledi.

Normal beslenme rutinine yumuşak bir geçiş yapmak için en iyi seçeneğin su tüketimini arttırmak ve vücudu susuz bırakmamak olduğunu kaydeden Özden Örkcü, öğünlerde tüm besin gruplarının bulunmasını, porsiyon miktarına dikkat edilmesini ve besinlerin iyi çiğnenmesi gerektiğini vurguladı. Fiziksel aktivite yoluyla metabolizmayı hızlandırarak aktif kalınmasını tavsiye eden Özden Örkcü, kilo almaktan veya kaybedilen kiloları geri vermekten kaçınmak için egzersize mutlaka zaman ayrılması gerektiğini söyledi.

TATLIDA AŞIRIYA KAÇILMAMALI!

Bayramların olmazsa olmazı tatlılara da değinen Özden Örkcü, “Tatlı yemekte aşırıya kaçılmamalıdır. Meyve ya da sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Çok fazla çeşitlilikten kaçınılmalıdır. Sadece bir veya iki ana yemek yenilmeli ve alkolsüz içeceklerden kaçınılmalıdır. Meyve suları yerine de su tercih edilebilir.” dedi.

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Diyetisyen Özden Örkcü, normal düzene geçişte yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Tatlı isteğinizi hurma, incir ve kuru üzüm gibi taze ve kuru meyvelerle yenin.

Fiziksel aktivite yoluyla metabolizmayı hızlandırarak aktif kalın. Kilo almaktan veya kaybedilen kiloları geri vermekten kaçınmak için egzersiz için zaman bulun.

Mümkün olduğunca fazla fayda sağlamak için doğru yiyecek kombinasyonuna sahip olun. Çeşitli besin gruplarından besinleri birleştirerek öğünlerinizi dengeleyin.

Bol sebze, meyve yiyin ve doymuş ve trans yağ asidi çeşitleri yerine daha sağlıklı yiyecekler seçin.

Midenize yük bindirmemek için her seferinde bir öğün veya ara öğün ekleyerek yavaş yavaş normal yeme alışkanlıklarına dönün.