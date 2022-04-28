28 Nis 2022 - 18:46- Spor G: 28 Nis 2022 - 18:47

Fidan Ögel, Türkiye'yi Avrupa’da temsil edecek

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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocusu Fidan Ögel, 29 Nisan-01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonasında ülkemizin başarısı için mücadele edecek.
Fidan Ögel, Türkiye'yi Avrupa’da temsil edecek mask
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MANİSA İGFA- Avrupa Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Şampiyonası, 29 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judocu Fidan Ögel de, 40 ülkeden 362 sporcunun yer aldığı şampiyonada Milli Takım çatısı altında başarılı olmak mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Milli Takımın 8 kişilik kadrosuna oyuncu vermekle gurur duyuyoruz. Sofya’daki müsabakalarda Milli Takımımıza ve Fidan Ögel’e başarılar diliyoruz” dedi.

28 Nis 2022 - 18:46 - Spor

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