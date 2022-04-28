28 Nis 2022 - 18:46- Spor

Fidan Ögel, Türkiye'yi Avrupa’da temsil edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı judocusu Fidan Ögel, 29 Nisan-01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonasında ülkemizin başarısı için mücadele edecek.