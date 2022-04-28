Fidan Ögel, Türkiye'yi Avrupa’da temsil edecek

MANİSA İGFA- Avrupa Judo Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Avrupa Şampiyonası, 29 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judocu Fidan Ögel de, 40 ülkeden 362 sporcunun yer aldığı şampiyonada Milli Takım çatısı altında başarılı olmak mücadele edecek.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Milli Takımın 8 kişilik kadrosuna oyuncu vermekle gurur duyuyoruz. Sofya’daki müsabakalarda Milli Takımımıza ve Fidan Ögel’e başarılar diliyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.