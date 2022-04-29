Başkan Oğuz'dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaretler...

Başkan Oğuz, Ramazan Bayramı öncesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi ve terörle mücadele sırasında şehit düşen kahramanların ailelerini yalnız bırakmıyor. Oğuz, ilçedeki şehit ailelerine anlamlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Yakından ilgilendiği ailelerle sohbet eden Oğuz, acılarını bir kez daha paylaştığını ifade ediyor.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretler sırasında, şehit aileleri acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatıyor. Şehit ailesi olmaktan gurur duyduklarını söyleyen aileler, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin” sözleriyle terör örgütlerine tepkilerini dile getiriyor. Başkan Oğuz da acılarını paylaştığı ailelere destek oluyor. Oğuz, ailelere bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor.

“Şehit ailelerimizle büyük bir aileyiz”

Şehit aileleri ve gazilerle sürekli bir arada olduklarını ve onları hiç yalnız bırakmadıklarını ifade eden Başkan Oğuz, vatan ve milletleri için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andığını söyledi. Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin kendisini oldukça duygulandırdığını belirten Oğuz, "Bizler mutlu ve huzurlu Ramazanlar, bayramlar geçirebilelim diye kara toprağa giren tüm şehitlerimizi, kalbimize gömdük.

Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle birlikte bu kahraman kardeşlerimizi anmaktan onur duyuyorum. Bu ziyaretlerimizle onlara şehit evlatlarının, şehit babalarının yokluklarını bir nebze de olsa hissettirmediysek bu bizim için en büyük mutluluk. Şehitlerimizin geride kalanları ve gazilerimizle büyük bir aileyiz. Bizler de şehit ailelerimizin birer evladıyız. Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak az. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.