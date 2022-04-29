Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre, Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin millî marşları çalındı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüşmesinin ardından Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.