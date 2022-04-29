Filenin Devleri Finallere Kaldı!

Şevket Evliyagil Spor Salonu’nda Karşıyaka İdman Yurdu ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar setleri (21-25) (22-25) (17-25) tamamlayarak, Mamak’ı önemli bir organizasyonda temsil etme hakkı elde etti.
Her branşta sloganımızı tescilliyoruz
Sporun birçok dalında olduğu gibi voleybolda da önemli bir ivme yakaladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öncelikler adını finallere yazdıran sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. İnşallah takımımızı Ankara Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atacak.
Mamak artık spordaki başarılarıyla adını ispatlamış ve daha büyük hedefleri olan bir ilçe haline geldi. Bizlerde bu başarıların devamı için yatırımlarımızı ve desteklerimizi sürdürmeye, “Şampiyonlar Mamak’tan çıkar” sloganımızı tescillemeye devam edeceğiz” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.