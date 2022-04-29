Filenin Devleri Finallere Kaldı!

Şevket Evliyagil Spor Salonu’nda Karşıyaka İdman Yurdu ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar setleri (21-25) (22-25) (17-25) tamamlayarak, Mamak’ı önemli bir organizasyonda temsil etme hakkı elde etti.

Her branşta sloganımızı tescilliyoruz

Sporun birçok dalında olduğu gibi voleybolda da önemli bir ivme yakaladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öncelikler adını finallere yazdıran sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. İnşallah takımımızı Ankara Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atacak.

Mamak artık spordaki başarılarıyla adını ispatlamış ve daha büyük hedefleri olan bir ilçe haline geldi. Bizlerde bu başarıların devamı için yatırımlarımızı ve desteklerimizi sürdürmeye, “Şampiyonlar Mamak’tan çıkar” sloganımızı tescillemeye devam edeceğiz” dedi.