Başak Mahallesi’nde İftar Sevinci...

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in de katıldığı iftar programında mahalle sakinleri hep birlikte aynı sofraya oturmaktan mutluydu. Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Mamak Belediyemizin bu iftar davetine icabet edip katılan ve bu buluşmaya anlam katan değerli mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah bu memlekete bu millete diz çöktürmek için yola çıkmış, hesap kurmuş, tuzak kurmuş hiç kimseye fırsat vermesin” diye konuştu.
İftar programında mahalle sakinlerine hitap eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Ramazan boyunca kurulan iftar sofralarımızda mahalle kültürünü yaşatmaktan mutluluk duyduk. Hemşerilerimiz de davetimize kırmayıp icabet etti. Sizlerle aynı sofrada buluşmak oruç açmak bizi çok mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.