İrem Derici'den 'Ara Sıra'

İSTANBUL (İGFA) - Söylediği dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Türk Pop Müziğinin güçlü sesi İrem Derici bugün sözü ve müziği Bilal Sonses’e düzenlemesi ise Mustafa Ceceli ‘ye ait yeni şarkısı “Ara Sıra” ile tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.
Ardı ardına çıkardığı şarkılarıyla tüm dijital müzik platformlarının ilk sırasında yer alan İrem Derici yeni şarkısı “Ara Sıra” ya Murat Joker yönetmenliğinde klip çekerken ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan ‘ın objektifine de poz verdi.
Ramazan Bayramı ile birlikte yoğun bir konser maratonuna başlayacak olan İrem Derici tüm boş zamanlarında yeni şarkılarının kayıtları için stüdyoda çalışmak için İstanbul’a gelecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.