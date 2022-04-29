İrem Derici'den 'Ara Sıra'

İSTANBUL (İGFA) - Söylediği dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Türk Pop Müziğinin güçlü sesi İrem Derici bugün sözü ve müziği Bilal Sonses’e düzenlemesi ise Mustafa Ceceli ‘ye ait yeni şarkısı “Ara Sıra” ile tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

Ardı ardına çıkardığı şarkılarıyla tüm dijital müzik platformlarının ilk sırasında yer alan İrem Derici yeni şarkısı “Ara Sıra” ya Murat Joker yönetmenliğinde klip çekerken ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan ‘ın objektifine de poz verdi.

https://youtu.be/Rs_Xy1oM_p8

Ramazan Bayramı ile birlikte yoğun bir konser maratonuna başlayacak olan İrem Derici tüm boş zamanlarında yeni şarkılarının kayıtları için stüdyoda çalışmak için İstanbul’a gelecek.