29 Nis 2022 - 09:33- Magazin G: 29 Nis 2022 - 09:34

İrem Derici'den 'Ara Sıra'

ABONE OL Google News Sayfamız

Söylediği dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Türk Pop Müziğinin güçlü sesi İrem Derici yeni şarkısı "Ara Sıra" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.
İrem Derici'den 'Ara Sıra' mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Söylediği dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Türk Pop Müziğinin güçlü sesi İrem Derici bugün sözü ve müziği Bilal Sonses’e düzenlemesi ise Mustafa Ceceli ‘ye ait yeni şarkısı “Ara Sıra” ile tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

Ardı ardına çıkardığı şarkılarıyla tüm dijital müzik platformlarının ilk sırasında yer alan İrem Derici yeni şarkısı “Ara Sıra” ya Murat Joker yönetmenliğinde klip çekerken ünlü fotoğrafçı Lara Sayılgan ‘ın objektifine de poz verdi.

https://youtu.be/Rs_Xy1oM_p8

Ramazan Bayramı ile birlikte yoğun bir konser maratonuna başlayacak olan İrem Derici tüm boş zamanlarında yeni şarkılarının kayıtları için stüdyoda çalışmak için İstanbul’a gelecek.

29 Nis 2022 - 09:33 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gülben Ergen Hayranlarıyla İftarda Buluştu! mask
Gülben Ergen Hayranlarıyla İftarda Buluştu!
Duygu Asena'nın doğum günü pastasını Zuhal Olcay kesti mask
Duygu Asena'nın doğum günü pastasını Zuhal Olcay kesti
Aziz Dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez'in takıntısını duyan şaşırıyor! mask
Aziz Dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez'in takıntısını duyan şaşırıyor!
Leyla Hanım'ın çekimlerine devam... Özge Borak klasik arabaları ustalıkla kullandı! mask
Leyla Hanım'ın çekimlerine devam... Özge Borak klasik arabaları ustalıkla kullandı!
Cansu Dere'ye İspanya'da Büyük İlgi! mask
Cansu Dere'ye İspanya'da Büyük İlgi!
Gülben Ergen Yaza Hazır! mask
Gülben Ergen Yaza Hazır!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status