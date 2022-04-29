29 Nis 2022 - 10:53- Belediyeler G: 29 Nis 2022 - 10:54

Başkan Altınok Keçiören Ülkü Ocaklarının İftar Programına Katıldı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Ülkü Ocakları tarafından Keçiören Fatih Stadı’nda düzenlenen 2. Geleneksel İftar Programına katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mübarek Ramazan ayında iftarın ruhunu, rahmetini ve huzurunu hep birlikte yaşıyor olmaktan, Keçiören Ülkü Ocakları’mızın düzenlediği bu iftar yemeğinde sizlerle bir arada olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyorum.
Başkan Altınok Keçiören Ülkü Ocaklarının İftar Programına Katıldı... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ben de Keçiören Ülkü Ocakları’nda hayata başlamış bir ağabeyiniz, bir kardeşinizim. Mübarek Ramazan ayı Türk İslam âlemine, tüm insanlığa hayırlara vesile olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazan-ı şeriflere erişmeyi nasip etsin.” dedi.

Altınok konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’i de anarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizlere Türk milliyetçiliği şuurunu öğreten, Türk İslam davasını anlatan, milliyetçi nesiller yetiştiren Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet ve minnetle anıyoruz. Her daim okumuş, mühendislerimiz, mimarlarımız ve her alanda yetişmiş nesillerimiz vardır. Başbuğumuz, bu milletin çocuklarına şuurlu bir şekilde, ‘Sen Türkoğlu Türk’sün, sen Müslüman oğlu Müslümansın’ bilincini yerleştirmiştir.

‘Ülkene, vatanına, geleceğine sahip çıkacaksın, dava budur’ demiştir. Bu vesileyle tüm ülkücü şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânları cennet olsun.”

Ney dinletisi ve mehteranın da yer aldığı iftar programına Başkan Altınok’un yanı sıra Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Keçiören Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Mertcan Sarısakaoloğlu ve yüzlerce vatandaş katıldı. ​

29 Nis 2022 - 10:53 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Büyükşehir’den Ankaragücü’ne Şampiyonluk Yolunda Moral Desteği! mask
Ankara Büyükşehir’den Ankaragücü’ne Şampiyonluk Yolunda Moral Desteği!
Başak Mahallesi’nde İftar Sevinci... mask
Başak Mahallesi’nde İftar Sevinci...
Filenin Devleri Finallere Kaldı! mask
Filenin Devleri Finallere Kaldı!
Başkan Oğuz'dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaretler... mask
Başkan Oğuz'dan Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaretler...
Kamerunlu Belediyelerden Ziyaret... mask
Kamerunlu Belediyelerden Ziyaret...
Mamak Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Hediye Çeki! mask
Mamak Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Hediye Çeki!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status