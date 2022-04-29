Taşdelen Engelli Vatandaşlarla Çankaya Sofrasında Buluştu...

Ramazan ayı boyunca her akşam Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeklerinin son konukları engelli vatandaşlar ve aileleri oldu. Ramazan’ın ilk günü engelli vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kadir gecesinde yine engelli vatandaşlar ve aileleriyle Çankaya sofrasında bir araya geldi.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen iftara Ankara Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği, İlgi Otizm Derneği, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Engelliler Konfederasyonu, Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Evrensel Aktif Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği gibi dernekler katıldı.

TAŞDELEN: “SİZLERE HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORUZ”

Her gün iftar yemeğinde Çankaya’daki farklı memleketlerden ve meslek kollarından vatandaşlarla iftar yapan Taşdelen, iftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yaptı.

“Çankaya Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin engelsiz bir hayat sürmeleri ve yaşama sevinciyle hayatın içinde olmaları için çalışıyoruz” diyen Alper Taşdelen; “En son bütün Türkiye’ye örnek bir proje olacak Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açtık.

Burada çok değerli hocalarımızla ve derneklerimizle işbirliği halinde engelli kardeşlerimizin yaşama katılmaları anlamında hizmetler veriyoruz. Önümüzdeki dönem engelli kardeşlerimizi misafir edeceğimiz mola evlerimizi hayata geçirmek için de çalışmalarımızı başlattık” ifadelerinde bulundu. Taşdelen sözlerini; “Çankaya Belediyesi sizin belediyenizdir ve biz de sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz” diye tamamladı.