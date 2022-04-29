Çankaya Kent Tarım’da Eğitimlere İlgi Büyük!

Çankaya Belediyesinin Kent Tarım Hobi Evlerinde 2022 İlkbahar dönemi eğitimleri devam ediyor. Mutlukent ve Ata mahallelerinde bulunan merkezlerdeki eğitimlere Çankayalı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Ücretsiz olan ve isteyen tüm vatandaşların katılabildiği eğitimlerde, kent ortamında hobi olarak tarım yapabilmek için gerekli bilgiler veriliyor. Sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konularını öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marul yetiştiriciliği hakkında da bilgiler alıyorlar. Kursiyerler, aldıkları teorik bilgileri eğitimlerin son döneminde kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

VATANDAŞLAR İSTEDİĞİ DERSE GİREBİLİYOR

Mutlukent’te her Çarşamba 12.30-14.30, Ata’da ise Perşembe günleri 13.00-14.30 saatleri arasında verilen eğitimler Haziran ayı sonuna kadar sürecek.

Dileyen vatandaşların ara derslere katılma imkanı da olan eğitimler için 458 89 00 / dahili 2408 ve 235 39 73 numaralı telefonları arayarak bilgi almak mümkün.